MONTMARTRE ENCHANTE 10 ANS DE VISITES CHANTEES Place des Abbesses, 26 février 2023, PARIS.

MONTMARTRE ENCHANTE 10 ANS DE VISITES CHANTEES Place des Abbesses. Un spectacle à la date du 2023-02-26 à 14:00 (2023-02-10 au ). Tarif : 28.0 à 28.0 euros.

Gratuit pour les moins de 2 an(s) Venez (re)découvrir l’âme de Montmartre en chantant avec la soprano pour guide Veronica Antonelli.Celle qui révèle l’identité des monuments propose à Montmartre avec « Montmartre Enchanté » depuis 10 ans une adaptation populaire et accessible de son concept labellisé Unesco « Monuments enchantés » en transmettant l’histoire et des chansons de celles et ceux qui ont fait la légende de la butte.Frissons garantis: Elle vous suggèrera parfois de fermer les yeux pour apprécier davantage l’instant présent lorsqu’elle interprètera pour vous un Ave Maria dans l’église St Jean de Montmartre ou vous conduira dans la crypte Martyrium Saint Denis (les vendredis). Ainsi depuis la place des Abbesses jusqu’au Sacré-Coeur où tous en cheoru vous reprendrez « le temps des cerises », laissez vous conduire par cette belle Ambassadrice de la République de Montmartre et citoyenne libre de Montmartre…Le public est amené à donner la réplique à l’artiste, alors chauffez votre voix !Une visite spectacle unique, interactive, intergénérationnelle, adaptée aux personnes en situation de handicap, qui vous donne une approche humaine et authentique de Montmartre. Veronica Antonelli Veronica Antonelli

Place des Abbesses PARIS place du Tertre Paris

