Paris Montmartre aux Artistes fête ses 90 ans cité Montmartre aux artistes Paris, 13 octobre 2023, Paris. Du vendredi 13 octobre 2023 au dimanche 15 octobre 2023 :

vendredi, samedi, dimanche

de 14h00 à 20h00

.Tout public. gratuit reservation conseillée pour les visites d’architecture de la cité : Ateliers portes ouvertes à Montmatre aux Artitses Montmartre aux Artistes : la plus grande cité d’artistes d’Europe fête ses 90 ans. 3 jours pour découvrir la cité , les artistes qui l’anime et leurs prédécesseurs- Ateliers Portes Ouvertes – Jardins de sculptures – Performances – Atelier nostalgie cité Montmartre aux artistes 187 rue Ordener 75018 Paris Contact : +33766047660 contact@montmartre-aux-artistes.paris

