COMPLET – Vents et marées MONTMARTIN SUR MER, 20 juillet 2023, MONTMARTIN SUR MER.

COMPLET – Vents et marées 20 – 31 juillet MONTMARTIN SUR MER Sur inscription. Tarif à partir de 920,00 €

Si tu aimes te lancer de nouveaux défis sportifs, ce séjour est fait pour toi.

Après les sensations de la pratique des sports nautiques comme la voile, le char à voile et le skimboard. Tu apprécieras les moments de détente sur la plage et les baignades en mer ou dans la piscine du centre.

Sans oublier la découverte de l’environnement du bord de mer avec la pêche à pied, les randonnées dans les dunes et les sorties en vélo.

Au cours de ce séjour, les enfants auront la possibilité de découvrir le littoral à la fois sous un aspect ludique à travers des activités nautiques telles que voile, char à voile, skimboard (adaptées à l’âge, mais aussi à travers des activités de découverte du milieu marin (pêche à pied, étude de la laisse de mer, formation des dunes…) afin de sensibiliser au développement durable et à la protection du littoral, en développant des compétences éco citoyen.

1 séance de char à voile

1 séance de voile

1 séance de skimboard

Découverte de l’environnement : Pêche a pied, sortie dans les dunes

Baignades régulières dans la piscine du centre et/ou en mer

Sans oublier les moments de jeux et de détente sur la plage ainsi que les veillées.

Pour les séjours de 12 jours

1 séance de char à voile supplémentaire

1 séance de voile supplémentaire

1 séance de kayak de mer

Information complémentaire :

Le certificat d’aisance aquatique est nécessaire pour la pratique de la voile et du kayak de mer.

MONTMARTIN SUR MER Centre permanent PEP 22, Av de la Bréquette, 50590 MONTMARTIN SUR MER MONTMARTIN SUR MER Normandie Le centre Pep les salicornes de Montmartin sur mer est situé à 300m de la plage d'Hauteville sur mer, 15 min de Granville, 25 min de Granville et à 1h15 du Mont Saint Michel. Sa capacité d'accueil est de 130 personnes. Le terrain du centre est clos de 2 hectares avec un bassin d'initiation et à 3 km du centre de Montmartin sur mer où sont regroupés tous les services : commerces, médecins, pharmacie, pompiers, gendarmerie. Il se compose en 2 unités d'hébergement, d'un bâtiment restauration (cuisine faîte sur place), de deux grandes salles polyvalentes et des salles d'activités.

Mesures sanitaires :

Ménage fait 2 fois par jour (les points contacts à privilégier), 3 ou 4 enfants par chambre de 6, utilisation du lit superposé en tête bêche, 1 mètre de distance entre chaque lit, 1 animateur pour 8 enfants, 1 référent covid sera l’assistante sanitaire, port du masque grand public pour les adultes et les enfants de plus de 11 ans dans les espaces clos et extérieurs si l’activité le peut, lavages des mains (avant / après chaque activité), prise de température de tous les acteurs de la colo en arrivant au centre et tous les jours, 1 mètre de distance entre les tables à manger et pas de déplacement pendant le repas, pas d’interaction entre les différents groupes (enfants/adultes). Route : Situé entre Granville et Gouville sur Mer, sur l’estuaire de la Sienne. Montmartin est à 100 km de Caen, 70 km du Mont-Saint-Michel.

Train : Gare de Granville à 20km, gare de Saint-Lô à 39km

Avion : aéroport Rennes Bretagne à 145

