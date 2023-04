Festival écocitoyen « Chauffer dans la noirceur » La plage, 13 juillet 2023, Montmartin-sur-Mer.

Chauffer dans la Noirceur revient cette année pour la 31ème édition !

Rendez-vous sur la plage de Montmartin-sur-Mer du 13 au 16 juillet 2023..

Vendredi 2023-07-13 à ; fin : 2023-07-16 . .

La plage

Montmartin-sur-Mer 50590 Manche Normandie



Chauffer dans la Noirceur returns this year for the 31st edition!

See you on the beach of Montmartin-sur-Mer from July 13 to 16, 2023.

Chauffer dans la Noirceur vuelve este año en su 31ª edición

Nos vemos en la playa de Montmartin-sur-Mer del 13 al 16 de julio de 2023.

Chauffer dans la Noirceur kehrt dieses Jahr zur 31. Ausgabe zurück!

Wir treffen uns vom 13. bis 16. Juli 2023 am Strand von Montmartin-sur-Mer.

Mise à jour le 2023-03-29 par Coutances Tourisme