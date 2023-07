Vide greniers et marché de créateurs de saint Lunaire Saint Lunaire Montmartin-en-Graignes Catégories d’Évènement: Manche

Montmartin-en-Graignes Vide greniers et marché de créateurs de saint Lunaire Saint Lunaire Montmartin-en-Graignes, 14 juillet 2023 09:00, Montmartin-en-Graignes. Vide greniers et marché de créateurs de saint Lunaire Saint Lunaire Montmartin-en-Graignes Vendredi 14 juillet, 09h00 vide greniers et marché de créateurs Saint Lunaire Vendredi 14 juillet, 09h00 1

https://www.lapasseeproduction.com un vide greniers de particuliers et un marché de créateurs sur le parking du marais le 14 juillet au bas de la côte du tertre à saint Lunaire (35)

Restauration sur place

dans l’après midi spectacle le 7ème continent conte écologique et familial Saint Lunaire Parking du Marais Montmartin-en-Graignes 50620 Manche Détails Heure : 09:00 Catégories d’Évènement: Manche, Montmartin-en-Graignes Autres Lieu Saint Lunaire Adresse Parking du Marais Ville Montmartin-en-Graignes Departement Manche Lieu Ville Saint Lunaire Montmartin-en-Graignes

Saint Lunaire Montmartin-en-Graignes Manche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montmartin-en-graignes/