Culturissimo 15 mai – Julie Depardieu lit Misia, Reine de Paris – Montluçon Théâtre municipal de Montluçon, 15 mai 2023 20:00, Montluçon.

Le festival Culturissimo organise dans toute la France des rencontres et des lectures avec des auteurs/comédiens et ce gratuitement. Pour sa dixième édition il accueille Julie Depardieu, Juliette Hurel et Hélène Couvert, à Montluçon le 15 mai. Elles animeront une lecture musicale au théâtre municipal de Montluçon. Vous pourrez ainsi découvrir le roman «_Misia, Reine de Paris_» du jeune écrivain Baptiste Rossi.

Pour accédez à la lecture musicale, rendez-vous à l’espace Culturel Leclerc de Montluçon afin de demander un ticket . Le festival est entièrement gratuit, les tickets servent à gérer la capacité de la salle.

Théâtre municipal de Montluçon Pl. de la Comédie, 03100 Montluçon Montluçon 03100 Allier