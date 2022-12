Cyclo-show à Montluçon Montluçon Maison des familles Saint-Angel Catégories d’évènement: Allier

Inscription uniquement sur le site https://cycloshow-xy.fr 40 euros ( duo mère-fille et réduction de 10 euros pour les adhérents AFC à jour de cotisation)

L’AFC de Montluçon et ses environs propose une journée d’éducation à l’affectivité pour les jeunes filles ( cyclo-show) le 14 janvier Montluçon Maison des familles 8 rue la fontaine 03100 Montluçon Saint-Angel 03170 Allier Auvergne-Rhône-Alpes Fidèle à sa mission éducatrice, l’AFC propose aux jeunes filles entrant dans la puberté de mieux connaître le cycle féminin, pour mieux s’en émerveiller.

Une animatrice formée par le CLER invite la jeune fille et sa mère à une journée complète : que le cyclo-show commence !

Pique-nique tiré du sac.

