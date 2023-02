L’AGE D’OR DU CYCLISME FERME DES ILETS MONTLUCON, 4 mars 2023 09:00, Montluçon.

Le vélo s’invite à l’exposition organisée par le Groupement philatélique Montluçonnais 4 et 5 mars 1

Les 4 et 5 mars de 9h à 18h à la Ferme des Ilets – Montluçon

L’Age d’Or du Cyclisme à Montluçon

Exposition de timbres, cartes postales avec souvenirs philatéliques et cachet temporaire, documents, affiches, dessins et photos sans oublier des vélos et maillots.

le samedi 4 mars à 13h30 une randonnée vélo est organisée par l’Amicale Sportive Montluçonnaise Cyclo au départ de la Ferme des Ilets

Venez rouler avec Florian Vachon et revoir quelques moments célèbres du cyclisme à Montluçon.

FERME DES ILETS MONTLUCON 27 RUE DES FAUCHEROUX Montluçon 03100 Allier

