Amaury Vassili – Un Piano et Une Voix CENTRE ATHANOR – SALLE EPSILON, 10 février 2024, MONTLUCON.

Amaury Vassili – Un Piano et Une Voix CENTRE ATHANOR – SALLE EPSILON. Un spectacle à la date du 2024-02-10 à 17:30 (2023-12-03 au ). Tarif : 35.0 à 35.0 euros.

Samuel Ducros Productions (L-R-20-2798 & L-R-20-2799) présente ce concert A l’occasion de ses 10 ans de carrière et de ses 30 ans, Amaury VASSILI, ce véritable performer, aux capacités vocales exceptionnelles, entame une tournée anniversaire durant laquelle il interprètera ses plus grandes chansons classiques pop et s’appropriera les plus grands tubes des artistes populaires lors d’un spectacle « best of ». Amaury VASSILI dans sa formule piano voix vous entraine dans un spectacle d’exception à ne pas manquer !Variétés, concertTout publicSans entracteAccès PMR : 04 66 29 48 51 Amaury Vassili

CENTRE ATHANOR – SALLE EPSILON MONTLUCON Rue Pablo Picasso 3100

