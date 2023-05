4ème Marché local de l’Office de Tourisme 67 ter boulevard de Courtais, 3 août 2023, Montluçon.

L’office de tourisme vous propose de (re)découvrir le savoir-faire de nos artisans et producteurs locaux, dans la douce ambiance d’une soirée d’été..

2023-08-03 à 17:00:00 ; fin : 2023-08-03 21:00:00. .

67 ter boulevard de Courtais Office de Tourisme de la Vallée du Cœur de France

Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



The tourist office invites you to (re)discover the know-how of our local craftsmen and producers, in the soft atmosphere of a summer evening.

La oficina de turismo le invita a (re)descubrir el saber hacer de nuestros artesanos y productores locales, en el apacible ambiente de una tarde de verano.

Das Fremdenverkehrsamt lädt Sie ein, das Know-how unserer lokalen Handwerker und Produzenten in der sanften Atmosphäre eines Sommerabends (wieder) zu entdecken.

Mise à jour le 2023-04-15 par OTI Vallée du Coeur de France