Tour de France 2023 : Étape 11 67 Ter Boulevard de Courtais, 12 juillet 2023, Montluçon.

La 11ème étape de la Grande boucle sera dans l’Allier le mercredi 12 juillet 2023. ! À cette occasion, l’Office de Tourisme vous propose de nombreuses animations au sein de ses différents stands..

2023-07-12 à ; fin : 2023-07-12 . .

67 Ter Boulevard de Courtais OTI de la Vallée du Coeur de France

Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



The 11th stage of the Grande boucle will be in Allier on Wednesday, July 12, 2023. ! On this occasion, the Tourist Office proposes you many animations within its various stands.

La 11ª etapa de la Grande boucle tendrá lugar en el Allier el miércoles 12 de julio de 2023. ¡! En esta ocasión, la Oficina de Turismo le propone numerosas actividades en sus diferentes stands.

Die 11. Etappe der Großen Schleife wird am Mittwoch, den 12. Juli 2023, im Departement Allier stattfinden. ! Zu diesem Anlass bietet Ihnen das Fremdenverkehrsamt an seinen verschiedenen Ständen zahlreiche Animationen an.

