Il était une fois La Cité Médiévale de Montluçon 67 ter boulevard de Courtais, 5 juillet 2023, Montluçon.

Sillonnez les rues de la cité médiévale à la découverte des plus beaux édifices et de leur histoire.

Sur réservation..

2023-07-05 à 17:00:00 ; fin : 2023-08-09 . .

67 ter boulevard de Courtais Office de Tourisme de Montluçon

Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Stroll through the streets of the medieval city to discover the most beautiful buildings and their history.

Reservation required.

Pasee por las calles de la ciudad medieval para descubrir los edificios más bellos y su historia.

Reserva obligatoria.

Schlendern Sie durch die Straßen der mittelalterlichen Stadt und entdecken Sie die schönsten Gebäude und ihre Geschichte.

Mit Voranmeldung.

Mise à jour le 2023-04-21 par OTI Vallée du Coeur de France