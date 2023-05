Atelier culinaire : Apéritif dînatoire 11 rue Lacépède, 17 juin 2023, Montluçon.

Atelier culinaire sur la préparation et l’organisation d’un apéritif dînatoire..

2023-06-17 à 11:30:00 ; fin : 2023-06-17 14:00:00. EUR.

11 rue Lacépède

Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Culinary workshop on the preparation and organization of an aperitif.

Taller culinario sobre la preparación y organización de una cena aperitivo.

Kulinarischer Workshop über die Vorbereitung und Organisation eines Aperitifs zum Abendessen.

Mise à jour le 2023-05-12 par OTI Vallée du Coeur de France