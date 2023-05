Rendez-vous aux Jardins : Il était une fois le jardin Wilson Jardin Wilson, 3 juin 2023, Montluçon.

Au cœur de la cité médiévale, à l’ombre des tours des remparts, le jardin Wilson se dévoile secrètement, livrant aux regards des curieux massifs floraux colorés ou espèces végétales rares..

2023-06-03 à 10:00:00 ; fin : 2023-06-03 . .

Jardin Wilson

Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



In the heart of the medieval city, in the shadow of the ramparts, the Wilson garden reveals itself secretly, delivering to the eyes of the curious colored flowerbeds or rare plant species.

En el corazón de la ciudad medieval, a la sombra de las torres de la muralla, el Jardín Wilson se revela en secreto, mostrando curiosos parterres llenos de color y especies vegetales raras.

Im Herzen der mittelalterlichen Stadt, im Schatten der Türme der Stadtmauer, liegt der Wilson-Garten, der sich heimlich entfaltet.

Mise à jour le 2023-04-15 par OTI Vallée du Coeur de France