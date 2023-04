Spectacle : Lumières sur le Bourbonnais Façade du Château des ducs de Bourbon, 29 avril 2023, Montluçon.

La façade du château se pare de lumières dès la tombée de la nuit..

2023-04-29 à ; fin : 2023-06-30 . .

Façade du Château des ducs de Bourbon Place Piquand

Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



The facade of the castle is adorned with lights at nightfall.

La fachada del castillo se ilumina al anochecer.

Die Fassade des Schlosses wird bei Einbruch der Dunkelheit mit Lichtern geschmückt.

