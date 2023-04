Une Navette autonome sur la voie verte Avenue John Kennedy, 26 avril 2023, Montluçon.

Venez tester le transport du futur !

L’Université Clermont Auvergne et le Département de l’Allier, en partenariat avec les villes de Montluçon et Néris-les-Bains innovent avec une expérimentation en zone rurale..

2023-04-26

Avenue John Kennedy Voie Verte Montluçon-Néris

Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Come and test the transport of the future!

The University of Clermont Auvergne and the Department of Allier, in partnership with the towns of Montluçon and Néris-les-Bains, are innovating with an experiment in rural areas.

¡Ven a probar el transporte del futuro!

La Universidad de Clermont Auvergne y el Departamento de Allier, en colaboración con las ciudades de Montluçon y Néris-les-Bains, innovan con un experimento en una zona rural.

Testen Sie den Transport der Zukunft!

Die Universität Clermont Auvergne und das Département Allier in Partnerschaft mit den Städten Montluçon und Néris-les-Bains innovieren mit einem Experiment in ländlichen Gebieten.

