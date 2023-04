Séance Initiation : jeu de rôle 30 boulevard de Courtais, 16 avril 2023, Montluçon.

Venez découvrir l’univers des jeux de rôles avec une initiation organisée par Un Pion C’est Tout et assistez dans la foulée à une projection du film « Donjon et Dragon »..

2023-04-16 à ; fin : 2023-04-16 . .

30 boulevard de Courtais Cinéma Le Palace

Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Come and discover the world of role-playing games with an initiation organized by Un Pion C’est Tout and attend a screening of the film « Donjon et Dragon ».

Venga a descubrir el mundo de los juegos de rol con una iniciación organizada por Un Pion C’est Tout y asista a la proyección de la película « Donjon et Dragon ».

Entdecken Sie die Welt der Rollenspiele mit einer von Un Pion C’est Tout organisierten Einführung und besuchen Sie im Anschluss daran eine Vorführung des Films « Donjon et Dragon ».

Mise à jour le 2023-04-12 par OTI Vallée du Coeur de France