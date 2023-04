Il était une fois la tour du château Esplanade Louis II de Bourbon, 12 avril 2023, Montluçon.

Prenez de la hauteur ! Les guides de l’Office de Tourisme vous invitent à découvrir la ville vue d’en haut. Sur réservation..

2023-04-12 à 09:00:00 ; fin : 2023-04-12 09:30:00. EUR.

Esplanade Louis II de Bourbon

Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Take the height! The guides of the Tourist Office invite you to discover the city from above. On reservation.

A vista de pájaro Los guías de la Oficina de Turismo le invitan a descubrir la ciudad desde arriba. Es necesario reservar.

Begeben Sie sich in luftige Höhen! Die Fremdenführer des Fremdenverkehrsamtes laden Sie dazu ein, die Stadt von oben zu entdecken. Nach vorheriger Anmeldung.

Mise à jour le 2023-04-07 par OTI Vallée du Coeur de France