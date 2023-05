Visite de Montlouis-sur-Loire en italien Place Abraham Courtemanche, 2 septembre 2023, .

Visite en italien par le Pays d’art et d’histoire Loire Touraine

Vous voulez pratiquer votre italien ?

Vos amis italiens sont de passage en Touraine ?

Venez découvrir nos toutes nouvelles visites en langue étrangère !.

Samedi 2023-09-02 à 11:00:00 ; fin : 2023-09-02 12:00:00. 6 EUR.

Place Abraham Courtemanche

Montlouis-sur-Loire 37270 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Visit in Italian by the Pays d’art et d’histoire Loire Touraine

Do you want to practice your Italian?

Are your Italian friends visiting Touraine?

Come and discover our brand new tours in foreign language!

Visita en italiano del Pays d’art et d’histoire Loire Touraine

¿Quiere practicar su italiano?

¿Sus amigos italianos están de visita en Touraine?

¡Venga a descubrir nuestras nuevas visitas en lengua extranjera!

Besichtigung auf Italienisch durch das Pays d’art et d’histoire Loire Touraine

Möchten Sie Ihr Italienisch üben?

Sind Ihre italienischen Freunde auf der Durchreise durch die Touraine?

Entdecken Sie unsere brandneuen Führungen in der Fremdsprache!

