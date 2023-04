Place aux jeux Centre-ville, 28 mai 2023, Montlouis-sur-Loire.

La ville de Montlouis-sur-Loire organise une grande fête des jeux : un événement ludique autour du jeu, de la détente et du bien-être..

2023-05-28 à ; fin : 2023-05-28 . EUR.

Centre-ville

Montlouis-sur-Loire 37270 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



The city of Montlouis-sur-Loire is organizing a big games festival: a playful event based on games, relaxation and well-being.

La ciudad de Montlouis-sur-Loire organiza un gran festival de juegos: un evento lúdico basado en el juego, la relajación y el bienestar.

Die Stadt Montlouis-sur-Loire organisiert ein großes Spielefest: eine spielerische Veranstaltung rund um das Spiel, die Entspannung und das Wohlbefinden.

Mise à jour le 2023-04-19 par Montlouis-Vouvray Touraine Val de Loire