Dessine-moi ta planète, l’écologie racontée aux grandes personnes par les enfants, ou comment agir pour une écologie positive Château de la Bourdaisière, 25 avril 2022 10:00, Montlouis-sur-Loire.

25 avril – 24 octobre, les lundis Sur place Entrée – 12 € plein tarif, 8 € tarif réduit, gratuit pour les moins de 5 ans (1 € par billet plein tarif reversé à la Fondation Anouk qui oeuvre pour les enfants hospitalisés) https://www.labourdaisiere.com

« Dessine-moi ta planète, l’écologie racontée aux grandes personnes par les enfants, ou comment agir pour une écologie positive » est un voyage sensoriel, pédagogique et écologique imaginé par Deyrolle au travers des valeurs chères au Petit Prince d’Antoine de Saint-Exupéry.

Sous le patronage de l’UNESCO, une exposition promenade, au coeur du Château de la Bourdaisière et de ses 55 hectares de jardins et de forêt, qui invite enfants et adultes à s’interroger sur les vertus de l’écologie positive.

C’est dans le cadre exceptionnel du Château de la Bourdaisière que se tiendra l’exposition Dessine-moi ta planète du 1er avril au 31 octobre 2022. Imaginée et réalisée par Deyrolle, à partir de sa relecture du Petit Prince, cette exposition-parcours est un voyage initiatique à travers 10 étapes qui s’inspirent de la pédagogie de Deyrolle et de l’œuvre de Saint-Exupéry. Chaque étape constitue une expérience résonnant avec les enjeux écologiques. Le visiteur déambule à travers des installations immersives étonnantes, sensorielles, au plus proche de la Nature, telles que du land-art ou des planches croisant l’iconographie de Deyrolle et du Petit Prince comme des œuvres d’art.

Château de la Bourdaisière 25 rue de la Bourdaisière 37270 Montlouis-sur-Loire Indre-et-Loire

