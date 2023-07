Fromagée, Bal et feu d’artifice Montlouis, 15 juillet 2023, Montlouis.

Montlouis,Cher

La municipalité et l’APE conjuguent leurs efforts pour vous offrir une soirée festive à l’étang de Leday à Montlouis..

2023-07-15 fin : 2023-07-15 . 6 EUR.

Montlouis 18160 Cher Centre-Val de Loire



The municipality and the APE join forces to bring you a festive evening at the Leday pond in Montlouis.

El municipio y la APE se unen para ofrecerle una velada festiva en el estanque de Leday, en Montlouis.

Die Stadtverwaltung und die EV bündeln ihre Kräfte, um Ihnen einen festlichen Abend am Étang de Leday in Montlouis zu bieten.

Mise à jour le 2023-07-01 par OT LIGNIERES