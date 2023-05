Inauguration du bar associatif « Le Point Bar », 2 juin 2023, Montlouis.

Montlouis,Cher

Envie de célébrer la fête des voisins comme il se doit ? Le comité des fêtes de Montlouis vous attend pour l’inauguration du bar associatif « Le Point Bar » à l’occasion de la fête des voisins. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé à consommer avec modération..

2023-06-02 à ; fin : 2023-06-02 00:00:00. .

Montlouis 18160 Cher Centre-Val de Loire



Want to celebrate Neighbors’ Day in style? The Comité des fêtes de Montlouis is looking forward to welcoming you to the inauguration of « Le Point Bar » for Neighbours’ Day. Alcohol abuse is dangerous for your health. Consume in moderation.

¿Quieres celebrar el Día del Vecino por todo lo alto? El Comité de Fiestas de Montlouis le da la bienvenida a la inauguración del « Le Point Bar » con motivo del Día del Vecino. El abuso de alcohol es peligroso para la salud. Beba con moderación.

Haben Sie Lust, das Fest der Nachbarn gebührend zu feiern? Das Festkomitee von Montlouis erwartet Sie zur Einweihung der Vereinsbar « Le Point Bar » anlässlich des Fests der Nachbarn. Der Missbrauch von Alkohol ist gesundheitsschädlich und sollte in Maßen genossen werden.

