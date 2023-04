Randonnée pédestre 1 Route de Bellegarde, 27 mai 2023, Montliard.

Le comité des fêtes de Montilard vous invite à participer à son traditionnel dîner-étape.

Le départ se fait de la mairie où vous sera servi un apéritif de bienvenue.

Randonnée ouverte à toute la famille.

N’oubliez pas un gilet jaune, une lampe de poche ainsi que des gobelets..

2023-05-27 à ; fin : 2023-05-27 . 22 EUR.

1 Route de Bellegarde

Montliard 45340 Loiret Centre-Val de Loire



The festival committee of Montilard invites you to participate in its traditional dinner-stage.

The departure is from the town hall where you will be served a welcome drink.

The hike is open to the whole family.

Do not forget a yellow vest, a flashlight and cups.

La comisión de fiestas de Montilard le invita a participar en su tradicional cena-escenario.

La salida es desde el ayuntamiento, donde se le servirá una bebida de bienvenida.

El paseo está abierto a toda la familia.

No olvide un chaleco amarillo, una linterna y vasos.

Das Festkomitee von Montilard lädt Sie ein, an seiner traditionellen Diner-Etape teilzunehmen.

Der Start erfolgt am Rathaus, wo Ihnen ein Begrüßungsaperitif serviert wird.

Die Wanderung ist für die ganze Familie offen.

Vergessen Sie nicht eine gelbe Weste, eine Taschenlampe sowie Becher.

Mise à jour le 2023-04-13 par OT GRAND PITHIVERAIS