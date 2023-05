Festival du Quercy Blanc : les Dragons d’Orchis Esplanade de la Mairie, 25 août 2023, Montlauzun.

Ce festival est un rendez-vous incontournable de la musique classique en Quercy Blanc. C’est d’ailleurs le plus ancien festival de Midi-Pyrénées. Cette année le festival vous accueille pour sa 55ème édition !

Rendez-vous à Montlauzun avec les Dragons d’Orchis, spectacle musical féérique,

création originale..

2023-08-25 à 21:00:00 ; fin : 2023-08-25 . 15 EUR.

Esplanade de la Mairie

Montlauzun 46800 Lot Occitanie



This festival is an essential meeting point for classical music in Quercy Blanc. It is moreover the oldest festival of Midi-Pyrénées. This year the festival welcomes you for its 55th edition!

Rendezvous in Montlauzun with the Dragons of Orchis, a magical musical show,

original creation.

Este festival es una cita ineludible de la música clásica en Quercy Blanc. También es el festival más antiguo de Midi-Pyrénées. Este año, el festival le da la bienvenida en su 55ª edición

Cita en Montlauzun con los Dragones de Orchis, un espectáculo musical mágico,

creación original.

Dieses Festival ist ein unumgänglicher Termin für klassische Musik im Quercy Blanc. Es ist übrigens das älteste Festival in Midi-Pyrénées. Dieses Jahr begrüßt Sie das Festival zu seiner 55

Rendezvous in Montlauzun mit den Dragons d’Orchis, einem märchenhaften musikalischen Spektakel,

originalkreation.

