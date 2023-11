Bourse aux jouets et puériculture Montlaur, 26 novembre 2023, Montlaur.

Montlaur,Aveyron

L’association des parents d’élèves de l’école de Montlaur organise une bourse aux jouets, vêtements d’enfants et puériculture. Toute la journée à la salle des fêtes. Buvette et restauration sur place..

2023-11-26 fin : 2023-11-26 . 3 EUR.

Montlaur 12400 Aveyron Occitanie



The parents’ association of the Montlaur school organizes a toy, children’s clothing and childcare market. All day in the village hall. Refreshments and food on the spot.

La asociación de padres del colegio Montlaur organiza un mercadillo de juguetes, ropa infantil y puericultura. Todo el día en el salón del pueblo. Refrescos y comida en el lugar.

Die Elternvereinigung der Schule von Montlaur organisiert eine Börse für Spielzeug, Kinderkleidung und Kinderpflege. Den ganzen Tag über im Festsaal. Getränke und Speisen vor Ort.

Mise à jour le 2023-11-02 par Office de Tourisme Rougier d’Aveyron Sud