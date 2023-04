Stage de création de tambour de guérison chamanique Montjoux, 24 juin 2023, Montjoux.

Véronique et Rose vous proposent de nous retrouver pendant 1 jours ½ autour de cérémonies et rituels pour la naissance et la reliance de votre futur tambour de guérison chamanique.

2023-06-24 à ; fin : 2023-06-25 . EUR.

Montjoux

Montjoux 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Véronique and Rose propose to meet you during 1 ½ days around ceremonies and rituals for the birth and the connection of your future shamanic healing drum

Véronique y Rose le invitan a unirse a nosotros durante 1 ½ días para las ceremonias y rituales para el nacimiento y la conexión de su futuro tambor chamánico de curación

Véronique und Rose schlagen vor, dass wir uns 1 ½ Tage lang um Zeremonien und Rituale für die Geburt und die Verbindung deiner zukünftigen schamanischen Heiltrommel treffen

