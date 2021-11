Montjolivre Craponne-sur-Arzon, 26 novembre 2021, Craponne-sur-Arzon. Montjolivre Mairie 10 boulevard Félix Allard Craponne-sur-Arzon

2021-11-26 18:00:00 18:00:00 – 2021-11-26 Mairie 10 boulevard Félix Allard

Craponne-sur-Arzon Haute-Loire Craponne-sur-Arzon Venez participer à la réunion d’information sur le futur club de lecture. mediatheque@craponnesurarzon.fr +33 4 71 01 24 30 Mairie 10 boulevard Félix Allard Craponne-sur-Arzon

dernière mise à jour : 2021-11-10 par

Détails Catégories d’évènement: Craponne-sur-Arzon, Haute-Loire Autres Lieu Craponne-sur-Arzon Adresse Mairie 10 boulevard Félix Allard Ville Craponne-sur-Arzon lieuville Mairie 10 boulevard Félix Allard Craponne-sur-Arzon