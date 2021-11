Craponne-sur-Arzon Médiathèque de Craponne sur Arzon Craponne-sur-Arzon, Métropole de Lyon Montjolivre – club de lecture Médiathèque de Craponne sur Arzon Craponne-sur-Arzon Catégories d’évènement: Craponne-sur-Arzon

### Montjolivre **Le club de lecture de Craponne sur Arzon** Le 21 janvier 2022, se réuniront pour la première fois les clubbers du nouveau club de lecture de Craponne sur Azon, _Montjolivre_. Cette réunion a pour objectifs que chacun des membres se rencontre ; présente le livre qu’il choisit de présenter lors de son prochain passage ; de définir le calendrier des séances futures. Chaque mois, le club se réunira. En juillet, en accord avec chacun des membres, se déroulera un évènement de clôture. En septembre, ils voteront pour le coup de coeur du club parmis les livres présentés tout le long de la saison 2022. Une nouvelle saison prendra forme dès octobre 2022 ! Montjolivre, c’est faire de la médiathèque de Craponne sur Arzon un lieu d’échanges autour des livres dans une ambiance conviviale !

