La compagnie Hoc Momento vous propose un spectacle immersif présenté par 20 acteurs et un orchestre, inventé à partir de l’histoire, passée et à venir, de Saint-Denis. A voir en famille ! Ce spectacle itinérant et immersif sera présenté par 20 acteurs et un orchestre, issu de plusieurs semaines d’habitation poétique de la friche l’Espace Imaginaire, inventé à partir de l’histoire, passée et à venir, de Saint-Denis. Il traduit l’approche singulière de la compagnie Hoc Momento : la création collective in situ.

Entrée libre dans la limite des places disponibles, réservation conseillée

La compagnie Hoc Momento vous propose un spectacle immersif présenté par 20 acteurs et un orchestre, inventé à partir de l'histoire, passée et à venir, de Saint-Denis. A voir en famille ! Musée d'art et d'histoire 22 bis rue Gabriel-Péri 93200 Saint-Denis

2021-09-18T16:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T16:00:00 2021-09-19T18:00:00

