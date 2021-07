“Montjoie, Saint-Denis” à Zone Sensible Zone Sensible, 10 juillet 2021-10 juillet 2021, Stains.

Montjoie ! Saint-Denis ! a été créé dans un processus participatif et collaboratif impliquant des habitants, des étudiants, des associations locales et des artistes professionnels. Cette habitation poétique a vu naître une œuvre collective itinérante et immersive inspirée de l’histoire, passée et à venir, de Saint-Denis, qui interroge les symboles du passé et ceux du présent, le tombeau des Rois et les Jeux Olympiques. Le spectacle se joue avec une douzaine de comédiens professionnels et une dizaine d’habitants (adultes et adolescents volontaires). Il sera précédé de plusieurs ateliers participatifs à Zone Sensible et au Campus Condorcet (création des costumes, répétitions musicales) et d’une grande parade organisée le 3 juillet dans Saint-Denis pour communiquer sur le spectacle, ainsi que de plusieurs jours de répétition à Zone Sensible. Entrée libre et gratuite **Zone Sensible – Ferme urbaine de Saint-Denis** ZONE SENSIBLE se développe sur 1 hectare en permaculture au sein des 3,7 hectares de la Ferme Urbaine de Saint-Denis, propriété de la Ville de Saint-Denis depuis 1983. Implantée sur le territoire de l’ancienne Plaine des Vertus, en limite de la Ville de Stains et à proximité de l’Université Paris 8 et des Archives Nationales, au fil des ans la pression foncière a fait de cette ferme la dernière ferme aux portes de Paris et également la première accessible en métro. ZONE SENSIBLE est pensé par le Parti Poétique comme un laboratoire de création à ciel ouvert associant dans sa programmation les thèmes Nature-Culture-Nourriture. Lieu ressource en termes d’agriculture urbaine et de permaculture, il devient également un équipement culturel singulier. L’association propose depuis 2018 un parcours artistique et pédagogique de sensibilisation à l’art et au vivant : ateliers pédagogiques pour enfants et familles, parcours d’œuvres, jardin de plantes à parfums, série de rencontres et d’évènements, création d’un espace d’art contemporain à ciel ouvert, festival de cinéma et de théâtre en plein air, rencontres, performances, programmation de temps forts et résidences d’artistes, de cuisiniers, de chercheurs et d’habitants. Saison culturelle tout au long du mois de juillet et reprise le 28 août pour la clôture de jardins ouverts. INFORMATIONS PRATIQUES Ferme Urbaine de Saint-Denis 112 avenue de Stalingrad 93200 Saint-Denis Métro : Ligne 13 arrêt « Saint-Denis – Université » – 7 minutes à pied Bus : 356 et 255 arrêt « Clos Hanot » – 1 Minute NOUS CONTACTER Téléphone : 0766192779 Email : [[public@parti-poetique.org](mailto:public@parti-poetique.org)](mailto:public@parti-poetique.org)

Présentation d’une spectacle participatif de la compagnie Hoc Momento au sein d’un espace vert

Zone Sensible 112 avenue de Stalingrad 93200 Saint Denis Stains



2021-07-10T15:00:00 2021-07-10T16:30:00