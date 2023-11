SYMPOSIUM DE SCULPTURES MONUMENTALES DE MONTJEAN SUR LOIRE MONTJEAN-SUR-LOIRE Mauges-sur-Loire, 5 juillet 2024, Mauges-sur-Loire.

Mauges-sur-Loire,Maine-et-Loire

28ème Symposium de sculptures monumentales : exposition sculptures et peintures à Montjean sur Loire..

2024-07-05 fin : 2024-07-14 . .

MONTJEAN-SUR-LOIRE Quai du Saumon

Mauges-sur-Loire 49570 Maine-et-Loire Pays de la Loire



28th Symposium of monumental sculptures: sculpture and painting exhibition in Montjean sur Loire.

28º Simposio de esculturas monumentales: exposición de esculturas y pinturas en Montjean sur Loire.

28. Symposium für Monumentalskulpturen: Ausstellung von Skulpturen und Gemälden in Montjean sur Loire.

Mise à jour le 2023-11-14 par eSPRIT Pays de la Loire