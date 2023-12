CROISIÈRE SUR LA LOIRE SUR LA LIGÉRIADE À MONTJEAN-SUR-LOIRE Montjean-sur-Loire Mauges-sur-Loire, 25 août 2024, Mauges-sur-Loire.

Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-25 17:00:00

fin : 2024-08-25 18:00:00

Profitez d’une croisière commentée sur La Loire au départ de Montjean-sur-Loire dans les Mauges à 30 min d’Angers..

Profitez d’une croisière commentée sur La Loire au départ de Montjean-sur-Loire dans les Mauges à 30 min d’Angers.

Ancien pêcheur professionnel de Loire et passionné par le fleuve royal, Jean-Patrick, le pilote de la Ligériade vous conte l’histoire du fleuve et de Montjean-sur-Loire. Le temps d’une croisière (1h pour les croisières individuels, 1h15 pour les croisières groupes) et dans une ambiance conviviale, il vous parlera des crues, de l’histoire chaufournière et minière du village ligérien, des nombreux bateaux qui passaient par ici sans oublier la faune et la flore. Anecdotes et histoires défilent au rythme des paysages.

Le petite + : des paires de jumelles sont mises à disposition pour que petits et grands puissent observer hérons, aigrettes ou hirondelles de rivage.

EUR.

Montjean-sur-Loire Quai des Mariniers

Mauges-sur-Loire 49570 Maine-et-Loire Pays de la Loire



Mise à jour le 2023-12-26 par eSPRIT Pays de la Loire