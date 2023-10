PORTES OUVERTES AU DOMAINE DELAUNAY MONTJEAN SUR LOIRE Mauges-sur-Loire Catégories d’Évènement: Maine-et-Loire

Mauges-sur-Loire PORTES OUVERTES AU DOMAINE DELAUNAY MONTJEAN SUR LOIRE Mauges-sur-Loire, 1 décembre 2023, Mauges-sur-Loire. Mauges-sur-Loire,Maine-et-Loire Journées Portes Ouvertes du Domaine Delaunay à Montjean-sur-Loire près d’Angers..

2023-12-01 fin : 2023-12-04 19:00:00. .

MONTJEAN SUR LOIRE ZI du Daudet

Mauges-sur-Loire 49570 Maine-et-Loire Pays de la Loire



Domaine Delaunay Open House at Montjean-sur-Loire near Angers. Jornadas de puertas abiertas en el Domaine Delaunay de Montjean-sur-Loire, cerca de Angers. Tage der offenen Tür der Domaine Delaunay in Montjean-sur-Loire in der Nähe von Angers. Mise à jour le 2023-10-28 par eSPRIT Pays de la Loire Détails Catégories d’Évènement: Maine-et-Loire, Mauges-sur-Loire Autres Lieu MONTJEAN SUR LOIRE Adresse MONTJEAN SUR LOIRE ZI du Daudet Ville Mauges-sur-Loire Departement Maine-et-Loire Lieu Ville MONTJEAN SUR LOIRE Mauges-sur-Loire latitude longitude 47.3766287;-0.8507756

MONTJEAN SUR LOIRE Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mauges-sur-loire/