SPECTACLE DE MAGIE A MONTJEAN-SUR-LOIRE Montjean-sur-Loire Mauges-sur-Loire, 10 juillet 2023, Mauges-sur-Loire.

Mauges-sur-Loire,Maine-et-Loire

Retrouvons-nous autour d’un pique nique suivi d’un spectable de magie à Montjean-sur-Loire.

2023-07-10 fin : 2023-07-10 21:30:00. EUR.

Montjean-sur-Loire Rdv sur les quais, près de l’aire de jeu

Mauges-sur-Loire 49570 Maine-et-Loire Pays de la Loire



Join us for a picnic followed by a magic show in Montjean-sur-Loire

Picnic y espectáculo de magia en Montjean-sur-Loire

Treffen wir uns zu einem Picknick mit anschließender Zaubershow in Montjean-sur-Loire

