CROISIÈRE OENOLOGIQUE SUR LA LOIRE À BORD DE LA LIGÉRIADE À MONTJEAN-SUR-LOIRE Montjean-sur-Loire, 15 juin 2023, Mauges-sur-Loire.

Mauges-sur-Loire,Maine-et-Loire

Profitez d’une croisière commentée sur La Loire avec une dégustation des vins de Loire au départ de Montjean-sur-Loire dans les Mauges à 30 min d’Angers..

2023-06-15 à ; fin : 2023-06-15 19:15:00. EUR.

Montjean-sur-Loire Quai des Mariniers

Mauges-sur-Loire 49570 Maine-et-Loire Pays de la Loire



Enjoy a commented cruise on the Loire River with a tasting of Loire wines from Montjean-sur-Loire in the Mauges, 30 minutes from Angers.

Disfrute de un crucero guiado por el río Loira con degustación de vinos del Loira de Montjean-sur-Loire, en el Mauges, a 30 minutos de Angers.

Genießen Sie eine kommentierte Bootsfahrt auf der Loire mit einer Weinprobe der Loire-Weine ab Montjean-sur-Loire in den Mauges, 30 Minuten von Angers entfernt.

Mise à jour le 2023-05-23 par eSPRIT Pays de la Loire