Friperie Montjaux, 26 novembre 2023, Montjaux.

Montjaux,Aveyron

Venez chiner ou vendez vos vêtements à la friperie de Candas !.

2023-11-26 fin : 2023-11-26 . EUR.

Montjaux 12490 Aveyron Occitanie



Come and bargain-hunt or sell your clothes at the Candas thrift shop!

Ven a buscar gangas o a vender tu ropa en la tienda de segunda mano de Candás

Kommen Sie zum Stöbern oder verkaufen Sie Ihre Kleidung im Secondhandladen von Candas!

Mise à jour le 2023-11-07 par OFFICE TOURISME DU PAYS DE LA MUSE ET RASPES DU TARN