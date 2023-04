Visite de la ferme pédagogique d’Épaville 9 Rue Pierre et Marie Curie, 24 mai 2023, Montivilliers.

Du bébé au retraité, la ferme d’Épaville aura le plaisir de vous faire partager leur passion. A 8 km du Havre, vous aurez une visite guidée de 2 heures pendant laquelle les cinq sens seront en éveil (la visite se fera sous réserve de 20 participants minimum).

Les enfants pourront entrer dans les parcs, donner à manger, caresser les animaux… ou partager avec leur famille les plaisirs de la ferme.

Durant la visite, vous pourrez aussi échanger sur leur métier, l’environnement, leur rôle à tous, l’histoire du clos masure… Votre visite contribuera à la sauvegarde d’un patrimoine cauchois du 18ème siècle resté authentique avec son manoir, pigeonnier, cellier, four à pain, verger, mare….

2023-05-24 à 09:30:00 ; fin : 2023-05-24 11:30:00. .

9 Rue Pierre et Marie Curie

Montivilliers 76290 Seine-Maritime Normandie



From the baby to the pensioner, the farm of Epaville will have the pleasure to make you share their passion. At 8 km from Le Havre, you will have a 2 hours guided tour during which the five senses will be awakened (the visit will be subject to a minimum of 20 participants).

The children will be able to enter the parks, give food, caress the animals… or share with their family the pleasures of the farm.

During the visit, you will also be able to talk about their job, the environment, their role, the history of the farm… Your visit will contribute to the preservation of an 18th century Cauchois heritage that has remained authentic with its manor house, dovecote, cellar, bread oven, orchard, pond…

Desde bebés hasta jubilados, la granja de Épaville estará encantada de compartir su pasión con usted. A 8 km de Le Havre, disfrutará de una visita guiada de 2 horas durante la cual se despertarán los cinco sentidos (la visita estará sujeta a un mínimo de 20 participantes).

Los niños podrán entrar en los parques, dar de comer y acariciar a los animales… o compartir en familia los placeres de la granja.

Durante la visita, también podrán hablar de su trabajo, del medio ambiente, del papel de todos ellos, de la historia de la granja… Su visita contribuirá a la conservación de un auténtico patrimonio cauchois del siglo XVIII con su casa solariega, palomar, bodega, horno de pan, huerto, estanque…

Vom Baby bis zum Rentner – der Bauernhof von Épaville wird sich freuen, ihre Leidenschaft mit Ihnen zu teilen. 8 km von Le Havre entfernt erhalten Sie eine zweistündige Führung, bei der alle fünf Sinne angesprochen werden (die Führung findet unter der Voraussetzung statt, dass mindestens 20 Personen teilnehmen).

Die Kinder können die Parks betreten, füttern, die Tiere streicheln… oder mit ihrer Familie die Freuden des Bauernhofs teilen.

Während des Besuchs können Sie sich auch über ihren Beruf, die Umwelt, ihre Rolle für uns alle, die Geschichte des Clos Masure… austauschen. Ihr Besuch trägt dazu bei, das authentische Erbe der Cauchois aus dem 18. Jahrhundert mit seinem Herrenhaus, Taubenschlag, Weinkeller, Brotofen, Obstgarten, Teich usw. zu erhalten.

Mise à jour le 2023-04-13 par Normandie Tourisme / Seine-Maritime Attractivité