Théâtre : Manger 1 Rue Oscar Commettant, 12 mai 2023, Montivilliers.

Par la Compagnie Zygomatic.

Une épopée absurde, poétique et musicale au coeur de notre assiette.

Quatre comédiens-chanteurs choisissent les armes de l’humour pour nous plonger dans l’histoire de l’homme et de son alimentation.

Un réquisitoire burlesque qui nous questionne sur l’industrie agrochimique, l’agriculture productiviste, la société de consommation, la malbouffe…

Ce que le spectateur voit est drôle, ce qu’il entend est vrai.

« Manger », un spectacle engageant, un terreau théâtral idéalement fertile pour cultiver sa pensée…

Lieu de rendez-vous : Salle Michel Vallery

Durée : 1h

Tarif : 18 €.

2023-05-12 à 20:30:00 ; fin : 2023-05-12 . .

1 Rue Oscar Commettant

Montivilliers 76290 Seine-Maritime Normandie



By the Zygomatic Company.

An absurd, poetic and musical epic in the heart of our plate.

Four actors-singers choose the weapons of humor to plunge us into the history of man and his food.

A burlesque indictment that questions us on the agrochemical industry, the productivist agriculture, the consumer society, the junk food…

What the spectator sees is funny, what he hears is true.

« Eating », an engaging show, an ideally fertile theatrical ground to cultivate one’s thoughts..

Meeting place: Michel Vallery Hall

Duration : 1 hour

Price : 18 ?

Por la empresa Zygomatic.

Una epopeya absurda, poética y musical en el corazón de nuestro plato.

Cuatro actores-cantantes eligen las armas del humor para sumergirnos en la historia del hombre y su alimentación.

Un alegato burlesco que cuestiona la industria agroquímica, la agricultura orientada a la producción, la sociedad de consumo, la comida basura…

Lo que el público ve es divertido, lo que oye es verdad.

« Pesebre », un espectáculo atractivo, un terreno teatral idealmente fértil para cultivar el pensamiento..

Lugar de encuentro : Sala Michel Vallery

Duración: 1 hora

Precio : 18 ?

Von der Compagnie Zygomatic.

Ein absurdes, poetisches und musikalisches Epos im Herzen unseres Tellers.

Vier Schauspieler und Sänger wählen die Waffen des Humors, um uns in die Geschichte des Menschen und seiner Ernährung einzutauchen.

Eine burleske Anklage, die uns Fragen über die agrochemische Industrie, die produktivistische Landwirtschaft, die Konsumgesellschaft, Junkfood usw. stellt.

Was der Zuschauer sieht, ist lustig, was er hört, ist wahr.

« Manger », ein einnehmendes Schauspiel, ein ideal fruchtbarer Theaterboden, um seine Gedanken zu kultivieren..

Treffpunkt : Saal Michel Vallery

Dauer: 1 Std

Preis: 18 ?

Mise à jour le 2023-01-01 par Normandie Tourisme / Seine-Maritime Attractivité