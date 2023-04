Laissez-vous conter : Contanimo 50 Rue Léon Gambetta, 26 avril 2023, Montivilliers.

« Un arbre est planté au milieu de la ville. Seul. Un matin de printemps, le temps des humains s’arrête. Plus d’auto, plus d’avion, plus de vrombissement. Silence… Silence ?

Ouvre grand les oreilles et écoute… Les lapins, la grenouille, le hibou, l’oeuf de la poule, le lézard, et même l’ours ! Tous pointent le bout du nez. Et comme par enchantement, ce matin-là, cet arbre n’est plus seul. Et cric, et crac. »

Par la compagnie M’O.

Pour les enfants à partir de 6 ans – Durée : 45 à 60 minutes.

Gratuit, sur inscription au 02.35.30.96.10..

2023-04-26 à 10:30:00 ; fin : 2023-04-26 . .

50 Rue Léon Gambetta

Montivilliers 76290 Seine-Maritime Normandie



« A tree is planted in the middle of the city. Alone. One spring morning, human time stops. No more cars, no more planes, no more roar. Silence… Silence?

Open your ears and listen… The rabbits, the frog, the owl, the hen’s egg, the lizard, and even the bear! All of them point their noses. And as if by magic, that morning, this tree is no longer alone. And jack, and crack. »

By the company M’O.

For children from 6 years old – Duration: 45 to 60 minutes.

Free of charge, on registration at 02.35.30.96.10.

« Un árbol se planta en medio de la ciudad. Solo. Una mañana de primavera, el tiempo humano se detiene. No más coches, no más aviones, no más rugidos. Silencio… ¿Silencio?

Abre los oídos y escucha… Los conejos, la rana, el búho, el huevo de gallina, el lagarto, ¡y hasta el oso! Todos ellos señalan al final de sus narices. Y como por arte de magia, esa mañana, este árbol ya no está solo. Y crack, y crack »

Por la compañía M’O.

Para niños a partir de 6 años – Duración: de 45 a 60 minutos.

Gratuito, previa inscripción en el 02.35.30.96.10.

« Ein Baum wird in der Mitte der Stadt gepflanzt. Allein. An einem Frühlingsmorgen steht die Zeit der Menschen still. Kein Auto, kein Flugzeug, kein Dröhnen mehr. Stille … Stille?

Öffne deine Ohren weit und höre zu… Die Kaninchen, der Frosch, die Eule, das Ei des Huhns, die Eidechse und sogar der Bär! Alle zeigen auf ihre Nasenspitze. Und wie von Zauberhand ist der Baum an diesem Morgen nicht mehr allein. Und klack, klack, klack »

Von der Kompanie M’O.

Für Kinder ab 6 Jahren – Dauer: 45 bis 60 Minuten.

Kostenlos, nach Anmeldung unter 02.35.30.96.10.

Mise à jour le 2023-03-24 par Normandie Tourisme / Seine-Maritime Attractivité