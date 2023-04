Laissez-vous conter : Atelier créatif 50 Rue Léon Gambetta, 19 avril 2023, Montivilliers.

La bibliothèque Condorcet et le Centre Social Jean Moulin organise un atelier créatif le mercredi 19 avril 2023 à 10h30.

Pour les enfants à partir de 6 ans.

Gratuit, sur inscription au 02.35.30.96.10..

2023-04-19 à 10:30:00 ; fin : 2023-04-19 . .

50 Rue Léon Gambetta

Montivilliers 76290 Seine-Maritime Normandie



The Condorcet Library and the Jean Moulin Social Center are organizing a creative workshop on Wednesday, April 19, 2023 at 10:30 am.

For children from 6 years old.

Free, on registration at 02.35.30.96.10.

La Biblioteca Condorcet y el Centro Social Jean Moulin organizan un taller creativo el miércoles 19 de abril de 2023 a las 10.30 h.

Para niños a partir de 6 años.

Gratuito, previa inscripción en el 02.35.30.96.10.

Die Condorcet-Bibliothek und das Centre Social Jean Moulin organisieren am Mittwoch, den 19. April 2023 um 10:30 Uhr einen kreativen Workshop.

Für Kinder ab 6 Jahren.

Kostenlos, nach Anmeldung unter 02.35.30.96.10.

