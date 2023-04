Université populaire de Montivilliers Montivilliers Catégories d’Évènement: Montivilliers

Seine-Maritime

Université populaire de Montivilliers, 7 avril 2023, Montivilliers . Montivilliers ,Seine-Maritime , Université populaire de Montivilliers 1 Rue des Grainetiers Montivilliers Seine-Maritime

2023-04-07 – 2023-04-07 Montivilliers

Seine-Maritime . Pour la deuxième année consécutive, la Ville de Montivilliers propose une Université Populaire de l’Anthropocène : la Conquête de mondes nouveaux. Une initiative pour échanger et mieux comprendre comment le dépassement des limites planétaires ont un impact sur nos vies, notre civilisation, sur nos façons de faire société. Une entreprise modeste pour tenter un apprentissage collectif de ce qui permettra de maintenir l’habitabilité de notre planète. Une université populaire pour aider à faire une révolution culturelle ! 6 rendez-vous sont programmés lors de cette saison. Le prochain aura lieu le vendredi 7 avril, à 18h30, au réfectoire de la Maison de l’enfance et de la famille sur le thème « L’homme et l’énergie : les amants terribles ! ». Comme tous les êtres vivants présents à la surface de la planète, l’homme ne pourrait pas vivre sans énergie. Existe-t-il un seuil de consommation d’énergie à ne pas dépasser ? Toutes les énergies nécessitent, pour être « produites », une certaine forme de pression sur l’environnement. En ce sens, l’énergie « propre » n’existe pas : c’est la dose qui fait le poison… Mathieu Mahe, enseignant animera cette rencontre qui s’accompagnera d’une présentation du dispositif « défi toit » de la ville de Montivilliers. Entrée libre. Pour la deuxième année consécutive, la Ville de Montivilliers propose une Université Populaire de l’Anthropocène : la Conquête de mondes nouveaux. Une initiative pour échanger et mieux comprendre comment le dépassement des limites planétaires ont un impact sur nos vies, notre civilisation, sur nos façons de faire société. Une entreprise modeste pour tenter un apprentissage collectif de ce qui permettra de maintenir l’habitabilité de notre planète. Une université populaire pour aider à faire une révolution culturelle ! 6 rendez-vous sont programmés lors de cette saison. Le prochain aura lieu le vendredi 7 avril, à 18h30, au réfectoire de la Maison de l’enfance et de la famille sur le thème « L’homme et l’énergie : les amants terribles ! ». Comme tous les êtres vivants présents à la surface de la planète, l’homme ne pourrait pas vivre sans énergie. Existe-t-il un seuil de consommation d’énergie à ne pas dépasser ? Toutes les énergies nécessitent, pour être « produites », une certaine forme de pression sur l’environnement. En ce sens, l’énergie « propre » n’existe pas : c’est la dose qui fait le poison… Mathieu Mahe, enseignant animera cette rencontre qui s’accompagnera d’une présentation du dispositif « défi toit » de la ville de Montivilliers. Entrée libre. billetterie@ville-montivilliers.fr +33 2 35 30 96 58 https://www.ville-montivilliers.fr/bouger-sortir/culture/ Montivilliers

dernière mise à jour : 2023-03-29 par

Détails Catégories d’Évènement: Montivilliers, Seine-Maritime Autres Lieu Montivilliers Adresse 1 Rue des Grainetiers Montivilliers Seine-Maritime Ville Montivilliers Departement Seine-Maritime Tarif Lieu Ville Montivilliers

Montivilliers Montivilliers Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montivilliers /

Université populaire de Montivilliers 2023-04-07 was last modified: by Université populaire de Montivilliers Montivilliers 7 avril 2023 1 Rue des Grainetiers Montivilliers Seine-Maritime Montivilliers seine-maritime

Montivilliers Seine-Maritime