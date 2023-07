CAMP IMMERSION NATURE ADOS Montivernage Montivernage, 16 juillet 2023, Montivernage.

CAMP IMMERSION NATURE ADOS 16 – 22 juillet Montivernage 500 €

Aventuriers, aventurières ce séjour vous attend ! Viens t’initier à la vie en pleine nature en autonomie !

Construire une cabane, savoir s’orienter, savoir tirer à l’arc, à la fronde et à la carabine, tout cela n’aura plus aucun secret pour toi !

Tu découvriras la vie des aventuriers, le camping autour du feu, la cuisine au feu de bois, et la douche solaire. Tout cela animé par de grands jeux et des veillées au coin du feu. De quoi devenir un expert de la survie tout en s’amusant avec ses amis ! Aventuriers, aventurières ce séjour vous attend!

Montivernage Bichets, Montivernage, 25110 Montivernage 25110 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-16T08:00:00+02:00 – 2023-07-16T23:59:00+02:00

2023-07-22T00:00:00+02:00 – 2023-07-22T18:00:00+02:00

Camp Nature

