Monti’spectacle : « Friandises vélicyclopédiques » Montivilliers, 30 juillet 2021, Montivilliers.

Monti’spectacle : « Friandises vélicyclopédiques » 2021-07-30 18:30:00 – 2021-07-30

Montivilliers Seine-Maritime Montivilliers

Dans le cadre de la saison estivale « Monti’spectacle en bas de chez moi ! »

Spectacle-performance pour rencontre(s) musicale(s) et sonore(s) éphémère(s) – A partir de 4 ans.

Compagnie 3.6/3.4 – « Friandises vélicyclopédiques »

Un spectacle de Vincent Warin – Interprétation BMX : Vincent Warin.

Vincent Warin a été champion de France et vice-champion du monde de Flat-BMX. Le lillois a développé depuis une recherche artistique à travers l’exploration virtuose des mouvements et de la relation qui peut exister entre un homme et un vélo, entre un homme et une machine. Il a ainsi contribué à faire accéder le BMX à l’art, la danse, le cirque et le théâtre. Les créations qu’il élabore avec la Cie 3.6/3.4 se placent au croisement de ces disciplines : le BMX, la musique et ces nouvelles formes de cirque et de danse.

Ce spectacle est celui d’une rencontre : celle d’une chorégraphie à vélo BMX écrite, proposée à être jouée pour une nouvelle expérience musicale, sonore et/ou auditive. L’évocation des mouvements ludiques et acrobatiques au défi de cette nouvelle écriture sonore nous chargera d’un moment unique, forcément poétique…

Sur cette représentation, il sera accompagné à la guitare par Olivier Durand. Guitariste d’Elliott Murphy, auteur-compositeur et professeur de guitare, Olivier Durand a également participé à différentes expériences de groupes (Little Bob, Kenny Margolis, JJ Holiday, Serge Teyssot-Gay, Denis Barthe, Jipé Nataf, Dead Men, Normandy All Stars entre autres…).

Lieu de rendez-vous : Skate Park, avenue Jean Prévost (près du lycée)

Durée : 30 minutes.

Gratuit.

Dans le cadre de la saison estivale « Monti’spectacle en bas de chez moi ! »

Spectacle-performance pour rencontre(s) musicale(s) et sonore(s) éphémère(s) – A partir de 4 ans.

Compagnie 3.6/3.4 – « Friandises vélicyclopédiques »

Un spectacle de Vincent…

https://www.ville-montivilliers.fr/actualites/montispectacle-en-bas-de-chez-moi/

Dans le cadre de la saison estivale « Monti’spectacle en bas de chez moi ! »

Spectacle-performance pour rencontre(s) musicale(s) et sonore(s) éphémère(s) – A partir de 4 ans.

Compagnie 3.6/3.4 – « Friandises vélicyclopédiques »

Un spectacle de Vincent Warin – Interprétation BMX : Vincent Warin.

Vincent Warin a été champion de France et vice-champion du monde de Flat-BMX. Le lillois a développé depuis une recherche artistique à travers l’exploration virtuose des mouvements et de la relation qui peut exister entre un homme et un vélo, entre un homme et une machine. Il a ainsi contribué à faire accéder le BMX à l’art, la danse, le cirque et le théâtre. Les créations qu’il élabore avec la Cie 3.6/3.4 se placent au croisement de ces disciplines : le BMX, la musique et ces nouvelles formes de cirque et de danse.

Ce spectacle est celui d’une rencontre : celle d’une chorégraphie à vélo BMX écrite, proposée à être jouée pour une nouvelle expérience musicale, sonore et/ou auditive. L’évocation des mouvements ludiques et acrobatiques au défi de cette nouvelle écriture sonore nous chargera d’un moment unique, forcément poétique…

Sur cette représentation, il sera accompagné à la guitare par Olivier Durand. Guitariste d’Elliott Murphy, auteur-compositeur et professeur de guitare, Olivier Durand a également participé à différentes expériences de groupes (Little Bob, Kenny Margolis, JJ Holiday, Serge Teyssot-Gay, Denis Barthe, Jipé Nataf, Dead Men, Normandy All Stars entre autres…).

Lieu de rendez-vous : Skate Park, avenue Jean Prévost (près du lycée)

Durée : 30 minutes.

Gratuit.

dernière mise à jour : 2021-07-22 par