Pétanque place des Tilleuls, 13 mai 2023, Montilly.

Venez passer une après-midi conviviale à Montilly en participant au tournoi de pétanque organisé par l’association Monty village. De nombreux lots sont à gagner, dont des jambons, du whisky et des bouteilles d’apéritif..

2023-05-13 à 14:00:00 ; fin : 2023-05-13 . EUR.

place des Tilleuls

Montilly 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Come and spend a convivial afternoon in Montilly by participating in the petanque tournament organized by the Monty village association. Many prizes are to be won, including hams, whisky and bottles of aperitif.

Venga a pasar una tarde de convivencia en Montilly participando en el torneo de petanca organizado por la asociación del pueblo de Monty. Hay muchos premios para ganar, entre ellos jamones, whisky y botellas de aperitivo.

Verbringen Sie einen geselligen Nachmittag in Montilly und nehmen Sie am Bouleturnier teil, das vom Verein Monty Village organisiert wird. Es gibt zahlreiche Preise zu gewinnen, darunter Schinken, Whisky und Aperitifflaschen.

Mise à jour le 2023-04-27 par Office du tourisme de Moulins & sa région