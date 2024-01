CONCERT PETITS POTINS LYRIQUES Montilliers, vendredi 16 février 2024.

CONCERT PETITS POTINS LYRIQUES Montilliers Maine-et-Loire

Début : 2024-02-16 20:00:00

fin : 2024-02-16

Concert proposé par le Conservatoire du Choletais et la commune de Montilliers, dans le cadre de la saison culturelle de Cholet Agglomération « Itinérances ».

Trois chanteuses lyriques et une pianiste, joyeuse bande de copines, se retrouvent en musique : confidences, conseils sentimentaux, tarots de Marseille et potins croustillants. On s’amuse, on pleure, on refait le monde et on trinque !

Une galerie de portraits, emplie d’éclats de voix, de tendresse et de bonne humeur ! L’émotion des voix lyriques et les grands thèmes de l’opéra, la fantaisie burlesque et les quiproquos de l’opérette, le swing glamour des chansons américaines.

Réservations en ligne ou sur place à partir de 19h30 (dans la limite des places disponibles).

Maison du Lys

Montilliers 49310 Maine-et-Loire Pays de la Loire contactagglo@choletagglomeration.fr



