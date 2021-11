Montigné-le-Brillant 53970 Montigné le Brillant Mayenne, Montigné-le-Brillant Montijouets – Bourse aux jouets 53970 Montigné le Brillant Montigné-le-Brillant Catégories d’évènement: Mayenne

Montigné-le-Brillant

Montijouets – Bourse aux jouets 53970 Montigné le Brillant, 28 novembre 2021, Montigné-le-Brillant. Montijouets – Bourse aux jouets

53970 Montigné le Brillant, le dimanche 28 novembre à 09:00

Le dépôt des jouets sera ouvert de 17h à 19h le vendredi 26 novembre et de 16h à 18h le samedi 27 novembre à la salle des Loisirs. – 0,20€ par jouet liste de 10 jouets en bon état. L’acheteur doit donc démontrer que le jeu est en état de marche (pile, batterie…). – nombre de listes illimité – catégories : livres, puzzles, jeux de société, jeux d’imitation, jeux de construction et création, jeux électroniques, jeux vidéo, jeux d’éveil, jeux d’extérieur… – A exclure : peluches, console de jeux non-portative, jouets neufs Vente ouverte dimanche 28 nov de 9h à 13h – entrée 0.50€ – pass sanitaire obligatoire. La reprise des invendus s’effectuera à 16h le dimanche 28 nov à la salle des Loisirs. Liste disponible sur demande.

0.50€

L’Amicale Laïque de l’école Pablo Picasso organise une bourse aux jouets le dimanche 28 novembre à la salle des Loisirs de Montigné le Brillant. 53970 Montigné le Brillant rue Venage Montigné-le-Brillant Mayenne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-28T09:00:00 2021-11-28T13:00:00

Détails Catégories d’évènement: Mayenne, Montigné-le-Brillant Autres Lieu 53970 Montigné le Brillant Adresse rue Venage Ville Montigné-le-Brillant lieuville 53970 Montigné le Brillant Montigné-le-Brillant