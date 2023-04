RANDO-MOSELLE – VÉLO TRIKE ÉCOCITOYEN 101 rue du Haut Rhêle, 29 mai 2023, Montigny-lès-Metz.

A bord des vélos couchés à 3 roues, redécouvrez le plaisir de faire du vélo sans douleur, sans risque de perte d’équilibre et avec un effort facilité par l’assistance électrique et ce, quelle que soit votre condition physique.

La sortie pourra être agrémentée d’une activité « plogging » de ramassage de déchets avec un matériel adapté.

Rdv au Club Montigny Vélo Nature.

Venez avec votre casque de vélo. Maximum 4 personnes (2 adultes et 2 enfants ou 3 adultes et 1 enfant).

L’activité est ouverte aux personnes en situation de handicap. Contacter Cédric Manceau en amont.. Enfants

Lundi 2023-05-29 à 16:00:00 ; fin : 2023-05-29 16:45:00. 10 EUR.

101 rue du Haut Rhêle

Montigny-lès-Metz 57950 Moselle Grand Est



On board the 3-wheeled recumbent bikes, rediscover the pleasure of cycling without pain, without risk of loss of balance and with an effort facilitated by the electric assistance, whatever your physical condition.

The outing can be complemented by a « plogging » activity to collect waste with adapted equipment.

Meeting point at the Club Montigny Vélo Nature.

Come with your bicycle helmet. Maximum 4 people (2 adults and 2 children or 3 adults and 1 child).

The activity is open to people with disabilities. Contact Cédric Manceau in advance.

A bordo de las bicicletas reclinadas de 3 ruedas, redescubra el placer de pedalear sin dolor, sin riesgo de pérdida de equilibrio y con un esfuerzo facilitado por la asistencia eléctrica, sea cual sea su condición física.

La salida se puede completar con una actividad de « plogging » para recoger residuos con material adaptado.

Punto de encuentro en el Club Montigny Vélo Nature.

Venga con su casco de bicicleta. Máximo 4 personas (2 adultos y 2 niños o 3 adultos y 1 niño).

La actividad está abierta a personas con discapacidad. Póngase en contacto con Cédric Manceau con antelación.

Entdecken Sie auf den dreirädrigen Liegerädern den Spaß am Radfahren wieder, ohne Schmerzen, ohne das Risiko, das Gleichgewicht zu verlieren, und mit einer durch die elektrische Unterstützung erleichterten Anstrengung, und zwar unabhängig von Ihrer körperlichen Verfassung.

Der Ausflug kann durch eine « Plogging »-Aktivität zum Einsammeln von Müll mit entsprechender Ausrüstung ergänzt werden.

Treffpunkt ist der Club Montigny Vélo Nature.

Bringen Sie Ihren Fahrradhelm mit. Maximal 4 Personen (2 Erwachsene und 2 Kinder oder 3 Erwachsene und 1 Kind).

Die Aktivität ist offen für Menschen mit Behinderungen. Setzen Sie sich im Vorfeld mit Cédric Manceau in Verbindung.

Mise à jour le 2023-04-12 par AGENCE INSPIRE METZ