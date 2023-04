SQY IR – La journée des talents Vélodrome National de Saint-Quentin-en-Yvelines Montigny-le-Bretonneux Catégories d’Évènement: Montigny-le-Bretonneux

https://alumni.ipsa.fr/agenda/sqy-ir-la-journee-des-talents-79 Au programme : Un jobdating dédié aux publics en recherche de stage, alternance ou 1er emploi, des stands démo Métiers et projets d’entreprises, un espace JOP 2024, des conférences et pitchs inspirants, des animations sportives… Exemples d’entreprises présentes le 19 avril pour le Job-Dating JC Decaux / Bouygues Construction / Genaris / Egis / Thales / Safran Tech / LNE / Société Générale / Crédit Agricole… et bien d’autres encore Offres disponibles en PJ Vélodrome National de Saint-Quentin-en-Yvelines 1 Rue Laurent Fignon 78180 Montigny-le-Bretonneux Montigny-le-Bretonneux 78180 Yvelines

