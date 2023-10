Challenge Prospection Facile Promopole Montigny-le-Bretonneux, 28 novembre 2023 10:00, Montigny-le-Bretonneux.

Dégommer la peur de prospecter avec un collectif d’entrepreneurs

Vivre à 100% de votre activité et être enfin serein

Pourquoi rejoindre le Challenge Prospection Facile ?

3 semaines intensives pour :

1. Dégommer la peur de vendre votre service et de vous mettre en avant

2. Sortir de l’isolement et bénéficier du soutien et de la Puissance d’un Collectif d’entrepreneurs traversant les mêmes défis.

3. Établir un Plan d’action sur mesure selon votre cible de prospect et vos objectifs commerciaux, Affinez votre offre, maîtrisez votre pitch, et démarquez-vous avec des contenus pertinents.

4. Bénéficier de l’énergie positive du groupe et ne plus subir sa prospection seul

A qui s’adresse le Challenge Prospection Facile ?

Il s’adresse à des experts comme vous.

Vous êtes un expert, mais la simple idée d’appeler un prospect vous paralyse.

C’est frustrant, vous savez que vous pouvez aider votre client.

….Mais vous êtes bloqué

Redevenir salarié vous angoisse,

Pourtant, vous repoussez tous les jours les actions qui vous permettront de décrocher vos premiers clients

→Refaire votre logo et votre carte de visite ne vous amènent pas de clients.

→La création de contenu n’attire pas vos prospects.

Vous vous sentez incapable de vendre & vous êtes seul face à ce blocage.

Mais voici une vérité : Ce n’est pas votre talent qui vous fait défaut. C’est la peur.

Rejoignez notre Challenge Prospection Facile pour dégommer votre peur de vendre et enfin vivre à 100% de votre business.–

Le contenu du Challenge

– 3 Sessions de Groupe : Participez à 3 ateliers collectifs, chacun durant 2 heures (6 participants max)

– 1 séance de Coaching Individuel: Profitez d’une séance privée de 30 minutes avec un expert

– ressources et des outils de prospection : Accédez à notre plateforme spéciale contenant des formations, des modèles (templates), des replays de nos sessions, et un outil CRM pour gérer vos relations clients.

Le programme du Challenge

Séance N°1 : Surmontez vos craintes et préparer votre plan d’action

– Ciblage des prospects et mise en place d’une stratégie claire.

– Motivation et préparation pour passer à l’action.

Séance N°2 : Passez à l’action et échangez sur vos expériences

– Mise en œuvre du plan et récolte des premiers résultats.

– Analyse collective : célébrez les réussites et surmontez les difficultés.

Séance N°3 : Analyse et Optimisation

– Mesure des performances et évaluation des résultats.

– Engagement à continuer en autonomie tout en bénéficiant du soutien du groupe.

Comment se déroule une séance ?

1. Présentez votre plan d’action au reste du groupe.

2. Recevez et échangez des retours et des conseils avec les autres participants.

3. Engagez-vous, à la fois oralement et par écrit, sur les actions que vous comptez entreprendre d’ici la prochaine séance.

Pour garder la dynamique entre les sessions et favoriser l’entraide, rejoignez nos groupes dédiés sur Facebook et Whatsapp. Ces espaces seront parfaits pour partager, poser des questions et trouver motivation et encouragement jusqu’à notre prochaine rencontre.

Je suis Laure Olivié, experte dans la formation pour la création d’entreprise. J’ai soutenu des centaines d’entrepreneurs, comme vous, à prospérer et à développer leur business. Ma mission ?

Vous fournir les outils et les compétences nécessaires pour transformer votre passion en succès commercial.

La prospection m’a permis de :

– Convaincre plus de 150 clients.

– Partenariats avec des organismes de formation, Pôle Emploi, et startups comme Propulse by Crédit Agricole.

– Animer des ateliers dans des espaces de coworking et d’autres institutions

Infos pratiques :

Les mardis 10 – 17 – 24 octobre | ⏰ 10H à 12H | En ligne

Reste plus que 3 places

Prix : 397 € pour l’ensemble du challenge – Facilités de Paiement en 3 X

**OFFRE BONUS** : Inscrivez-vous maintenant et bénéficiez d’une session de coaching personnalisé GRATUITE pour dépasser vos craintes et élaborer votre stratégie unique

Rejoignez le Challenge Maintenant

https://www.ofc-creation-entreprise.fr/challenge-prospection-facile/

Le Challenge Prospection Facile va vous aider à trouver vos premiers clients et à vivre sereinement de votre activité.

OFFRE BONUS SPÉCIALE :

Inscrivez-vous maintenant et bénéficiez d’une session de coaching personnalisé GRATUITE, d’une valeur de 200 € pour vous aider à dépasser vos craintes et élaborer votre stratégie unique de prospection.

C’est maintenant !

Ne laissez pas la peur vous empêcher d’être libre financièrement.

Rejoignez le Challenge Prospection Facile et transformez vos rêves en réalité !

Vivre à 100 % de votre activité

